Випуск новин за 16:00: Військові навчання Росії. Стрілянина в Одесі

У випуску новин за 28 серпня станом на 16:00 – Росія готується до наймасштабніших військових навчань "Схід-2018". В Одесі 22-річна дівчина відкрила стрілянину в курортному районі Аркадія.

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На Одещині поблизу села Грибівка перекинувся мікроавтобус із відпочивальниками. Люди їхали з Кривого Рогу до Затоки. 11 осіб, серед яких троє дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд раптово скасувала візит до України.

Директор ДБР Роман Труба не призначить жодного кандидата на керівні посади в Бюро через зіпсовану репутацію.

На передову бойовики повернули танки. Після тривалого затишшя ворог обстріляв селище Лебединське. Крім того, бойовики поранили мирну жительку Верхньоторецького. Також поранення зазнав і один наш військовий.

Контрольно-пропускний пункт "Майорське" після обстрілу бойовиками відновив свою роботу. І з 6 години ранку працює у штатному режимі.