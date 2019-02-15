Випуск новин за 16:00: За Мангера внесли заставу. Самовідвід судді у справі відсторонення Супрун
У випуску новин за 15 лютого станом на 16:00 – 2,5 мільйони гривень застави внесли за Владислава Мангера, як написав у фейсбук адвокат Дмитро Ільченко. Прокурори застерігають, що Мангер часто перетинав державний кордон і може втекти від слідства. Суддя Каркашьян оголосив про свій самовідвід. Він заявив, що більше не хоче займатися справою про відсторонення Супрун.
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Джерело: 24 канал
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