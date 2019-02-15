Випуск новин за 16:00: За Мангера внесли заставу. Самовідвід судді у справі відсторонення Супрун

У випуску новин за 15 лютого станом на 16:00 – 2,5 мільйони гривень застави внесли за Владислава Мангера, як написав у фейсбук адвокат Дмитро Ільченко. Прокурори застерігають, що Мангер часто перетинав державний кордон і може втекти від слідства. Суддя Каркашьян оголосив про свій самовідвід. Він заявив, що більше не хоче займатися справою про відсторонення Супрун.

Також у випуску: На Харківщині зіткнулися електропоїзд та легковик, водій якого загинув. В Україні вшановують пам'ять загиблих солдат на війні в Афганістані. Генпрокурор Луценко доручив САП перевірити статки Юлії Тимошенко.