Випуск новин за 16:00: Заборона на російську музику. Військова служба для жінок у Британії

У випуску новин за 26 жовтня станом на 16:00 – Верховна Рада проголосувала за заборону використання російського культурного продукту: музики, фільмів та вистав. У Британії жінкам дозволили стати до армійських лав тепер не лише у бронетанкових військах ближнього бою, а й у морській піхоті та повітряній службі.

Також у випуску: У Польщі викрили банду, яка незаконно переправляла українців до Британії. Александр Хуг не побачив доказів прямої російської агресії на Донбасі. Міграційна служба шукає гроші для депортації 28 нелегалів.