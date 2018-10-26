Випуск новин за 16:00: Заборона на російську музику. Військова служба для жінок у Британії
У випуску новин за 26 жовтня станом на 16:00 – Верховна Рада проголосувала за заборону використання російського культурного продукту: музики, фільмів та вистав. У Британії жінкам дозволили стати до армійських лав тепер не лише у бронетанкових військах ближнього бою, а й у морській піхоті та повітряній службі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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