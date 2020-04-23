Випуск новин за 16:00: Загибель курсанта на Львівщині. Нові хворі на COVID-19 у ЗСУ
У випуску новин за 23 квітня станом на 16:00 – на полігоні Львівщини знайшли застреленим курсанта. Тіло молодого хлопця із вогнепальним пораненням у груди виявили напередодні ввечері на Яворівському військовому полігоні. Серед український військовослужбовців зафіксували 3 нових випадки захворювання на COVID-19.
Також у випуску:
В Одесі зафіксували 1 смерть від COVID-19.
У Польщі спалахнув найбільший заповідник. Полум'я охопило приблизно 6 тисяч гектарів.
У Росії хворих медсестер лікували в приміщенні для сушіння білизни.
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