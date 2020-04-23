17:45
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 16:00: Загибель курсанта на Львівщині. Нові хворі на COVID-19 у ЗСУ

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 16:00 – на полігоні Львівщини знайшли застреленим курсанта. Тіло молодого хлопця із вогнепальним пораненням у груди виявили напередодні ввечері на Яворівському військовому полігоні. Серед український військовослужбовців зафіксували 3 нових випадки захворювання на COVID-19.

      Також у випуску: 

      В Одесі зафіксували 1 смерть від COVID-19.

      У Польщі спалахнув найбільший заповідник. Полум'я охопило приблизно 6 тисяч гектарів.

      У Росії хворих медсестер лікували в приміщенні для сушіння білизни.

      Теги: Новини Львова Збройні сили України Жертви Випуск новин
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:09 Коронавірус в Іспанії: ситуація зі спалахом стабільна вже п'ятий день
      Здорове життя 99951
      сьогодні , 17:40 Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців
      Статті 11233
      сьогодні , 17:16 Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники зупинили розповсюдження вогню – фото і відео
      Новини України 137290
      сьогодні , 15:36 Коронавірус у Польщі: у країні зросла кількість смертей від COVID-19
      Лікування 47641
      сьогодні , 11:14 Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людей
      Лікування 292128
      сьогодні , 15:57 Якість повітря у Києві вкотре погіршилася: що відомо
      Новини України 58192
      сьогодні , 11:31 Мер Івано-Франківська Марцінків вперше прокоментував скандал з вивезенням ромів
      Новини України 7936
      сьогодні , 16:00 Обвал цін на нафту: коли чекати бензину по 17-18 гривень в Україні та що прогнозує Нацбанк
      Статті 20969
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Коронавірус проти політичних режимів, або Ефективність китайського дива
      Павло Ковтонюк
      сьогодні , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза