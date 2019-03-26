Випуск новин за 16:00: Замінування штабу Гриценка. Затримання учасників мирної акції в Білорусії

У випуску новин за 26 березня станом на 16:00 – до поліції надійшло анонімне повідомлення про вибухівку в офісі Гриценка. Правоохоронці евакуювали команду кандидата в президенти, яка працювала в штабі, та ретельно перевірили будівлю. У Білорусії затримали учасників мирної акції "День волі".

Також у випуску: Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій. На вулицях Донецька розвісили листівки з екс-силовиками, які перейшли на бік окупантів. Павло Гриб оголосив голодування.

Джерело: 24 канал