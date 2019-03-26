Випуск новин за 16:00: Замінування штабу Гриценка. Затримання учасників мирної акції в Білорусії
У випуску новин за 26 березня станом на 16:00 – до поліції надійшло анонімне повідомлення про вибухівку в офісі Гриценка. Правоохоронці евакуювали команду кандидата в президенти, яка працювала в штабі, та ретельно перевірили будівлю. У Білорусії затримали учасників мирної акції "День волі".
Також у випуску:
Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій.
На вулицях Донецька розвісили листівки з екс-силовиками, які перейшли на бік окупантів.
Павло Гриб оголосив голодування.
Джерело: 24 канал
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