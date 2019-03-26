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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 16:00: Замінування штабу Гриценка. Затримання учасників мирної акції в Білорусії

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 березня станом на 16:00 – до поліції надійшло анонімне повідомлення про вибухівку в офісі Гриценка. Правоохоронці евакуювали команду кандидата в президенти, яка працювала в штабі, та ретельно перевірили будівлю. У Білорусії затримали учасників мирної акції "День волі".

      Також у випуску:

      Бійців УПА офіційно визнали учасниками бойових дій. 

      На вулицях Донецька розвісили листівки з екс-силовиками, які перейшли на бік окупантів.

      Павло Гриб оголосив голодування.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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