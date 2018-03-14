Випуск новин за 16:00: Засідання комітету з нацбезпеки. День добровольця
Випуск новин 17:13, сьогодні 87 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 березня станом на 16:00 – у Комітеті національної безпеки та оборони у середу, 14 березня, розглядають новий законопроект, який повинен привести систему нацбезпеки України до стандартів НАТО. 14 березня, відзначається День українського добровольця, з цієї нагоди Президент України Петро Порошенко написав у Facebook слова подяки воїнам-добровольцям.
Також у випуску:
Відомий британський фізик Стівен Хокінг помер 14 березня.
Політики хочуть мати аудитора НАБУ, з яким можна домовитися, – Чумак.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі