Випуск новин за 16:00: Засідання комітету з нацбезпеки. День добровольця

У випуску новин за 14 березня станом на 16:00 – у Комітеті національної безпеки та оборони у середу, 14 березня, розглядають новий законопроект, який повинен привести систему нацбезпеки України до стандартів НАТО. 14 березня, відзначається День українського добровольця, з цієї нагоди Президент України Петро Порошенко написав у Facebook слова подяки воїнам-добровольцям.

Також у випуску: Відомий британський фізик Стівен Хокінг помер 14 березня. Політики хочуть мати аудитора НАБУ, з яким можна домовитися, – Чумак.