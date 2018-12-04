Випуск новин за 16:00: Засідання слідчої комісії в Києві. Заява НАТО щодо дій Росії

У випуску новин за 4 грудня станом на 16:00 – у Києві відбувається чергове засідання Тимчасової слідчої комісії, у справі вбивства Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. У НАТО заявили, що збільшать військову присутність у Чорному морі та стежитимуть за діями Росії: якщо у 2017 році кораблі Альянсу моніторили ситуацію 80 днів, то у 2018 році – 4 місяці.

Також у випуску: Четверо людей загинули внаслідок сутичок під час протестів у Франції. Україна готує позов до міжнародного суду ООН через російську агресію в Керченській протоці.