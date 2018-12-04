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      Випуск новин за 16:00: Засідання слідчої комісії в Києві. Заява НАТО щодо дій Росії

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 16:00 – у Києві відбувається чергове засідання Тимчасової слідчої комісії, у справі вбивства Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. У НАТО заявили, що збільшать військову присутність у Чорному морі та стежитимуть за діями Росії: якщо у 2017 році кораблі Альянсу моніторили ситуацію 80 днів, то у 2018 році – 4 місяці.

      Також у випуску: 

      Четверо людей загинули внаслідок сутичок під час протестів у Франції.

      Україна готує позов до міжнародного суду ООН через російську агресію в Керченській протоці.

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Катерина Гандзюк Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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