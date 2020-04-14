Випуск новин за 16:00: Затримання генерал-майора СБУ. Перша смерть від COVID-19 у Запоріжжі

У випуску новин за 14 квітня станом на 16:00 – СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.Перша смерть від коронавірусу у Запоріжжі. В обласному центрі жертвою COVID-19 став 65-річний чоловік. Він був директором місцевого ринку.

Також у випуску: Вже добу у Кропивницькому палає міське сміттєзвалище. Можливе продовження карантину до червня підтримують 70% українців. Міністерство охорони здоров'я знову закрило продовольчі ринки по всій країні. 9 нових випадків коронавірусу підтвердили на Миколаївщині. Відтак в регіоні вже 14 хворих.