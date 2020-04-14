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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Випуск новин за 16:00: Затримання генерал-майора СБУ. Перша смерть від COVID-19 у Запоріжжі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 14 квітня станом на 16:00 – СБУ затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.Перша смерть від коронавірусу у Запоріжжі. В обласному центрі жертвою COVID-19 став 65-річний чоловік. Він був директором місцевого ринку.

      Також у випуску:

      Вже добу у Кропивницькому палає міське сміттєзвалище.

      Можливе продовження карантину до червня підтримують 70% українців.

      Міністерство охорони здоров'я знову закрило продовольчі ринки по всій країні.

      9 нових випадків коронавірусу підтвердили на Миколаївщині. Відтак в регіоні вже 14 хворих.

      Теги: Новини Запоріжжя Коронавірус в Україні СБУ Випуск новин
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