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Випуск новин за 16:00: Затримання ректора Харківського вишу. Отруєння Скрипаля

Випуск новин 14 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 квітня станом на 16:00 – у Харкові завідувачку відділення з навчання іноземних студентів одного з вишів підозрюють у видачі фіктивних документів для мігрантів із В’єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії. Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння, однак публічно не назвала речовину, якою отруїли Скрипаля.

Також у випуску:

Суд залишив Труханова ще на 2 місяці на поруки.

В офісі Укрзалізниці Генпрокуратура проводить обшуки.

У Києві відбувається 11-й Безпековий форум.

Теги: Випуск новин Новини Харкова Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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