Випуск новин за 16:00: Затримання ректора Харківського вишу. Отруєння Скрипаля
У випуску новин за 12 квітня станом на 16:00 – у Харкові завідувачку відділення з навчання іноземних студентів одного з вишів підозрюють у видачі фіктивних документів для мігрантів із В’єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії. Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння, однак публічно не назвала речовину, якою отруїли Скрипаля.
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Джерело: 24 Канал
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