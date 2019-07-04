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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 16:00: Заява Коломойського про війну на Добнасі. Жертви пожежі на субмарині в РФ

      Випуск новин

      У випуску новин за 4 липня станом на 16:00 – олігарх Коломойський заявив, що війна на Донбасі – це внутрішній громадянський конфлікт, який готувався 20 років. Каже: росіяни на Сході країни виконують інтернаціональний обов'язок. У Росії оприлюднили імена 14-тьох жертв пожежі на російській підводній субмарині. Проте точну кількість загиблих досі не повідомляють.

      Також у випуску:

      На Луганщині продовжують гасити замінований ліс.

      Під Конституційним судом активісти мітингують на захист люстрації.

      Нацрада продовжила тимчасовий дозвіл на мовлення військового радіо "Армія ФМ" на території Донбасу.

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      Теги: Жертви Війна на Донбасі Випуск новин Новини Росії Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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