Випуск новин за 16:00: Заява Коломойського про війну на Добнасі. Жертви пожежі на субмарині в РФ
У випуску новин за 4 липня станом на 16:00 – олігарх Коломойський заявив, що війна на Донбасі – це внутрішній громадянський конфлікт, який готувався 20 років. Каже: росіяни на Сході країни виконують інтернаціональний обов'язок. У Росії оприлюднили імена 14-тьох жертв пожежі на російській підводній субмарині. Проте точну кількість загиблих досі не повідомляють.
Також у випуску:
На Луганщині продовжують гасити замінований ліс.
Під Конституційним судом активісти мітингують на захист люстрації.
Нацрада продовжила тимчасовий дозвіл на мовлення військового радіо "Армія ФМ" на території Донбасу.
Джерело: 24 канал
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