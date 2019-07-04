Випуск новин за 16:00: Заява Коломойського про війну на Добнасі. Жертви пожежі на субмарині в РФ

У випуску новин за 4 липня станом на 16:00 – олігарх Коломойський заявив, що війна на Донбасі – це внутрішній громадянський конфлікт, який готувався 20 років. Каже: росіяни на Сході країни виконують інтернаціональний обов'язок. У Росії оприлюднили імена 14-тьох жертв пожежі на російській підводній субмарині. Проте точну кількість загиблих досі не повідомляють.

Також у випуску: На Луганщині продовжують гасити замінований ліс. Під Конституційним судом активісти мітингують на захист люстрації. Нацрада продовжила тимчасовий дозвіл на мовлення військового радіо "Армія ФМ" на території Донбасу.

Джерело: 24 канал