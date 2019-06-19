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      Випуск новин за 16:00: Заява Міноборони щодо Зеленського. Сенат США про агресію РФ

      Випуск новин 64 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 червня станом на 16:00 – раніше у Міноборони звинувачували Володимира Зеленського в ухилі від призову у 2014-2015 роках. Тепер у відомстві цю заяву заперечили й запевнили, що чинного президента тоді до війська взагалі не призивали. У Сенаті США пройшли слухання, присвячені агресії РФ проти України. Дипломати висловили необхідність підтримки України у війні з Росією.

      Також у випуску:

      Загинув народний депутат від фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук, поки що слідство розглядає три версії причин його смерті.

      У Мінську тристороння контактна група зібралася на засідання, щоб обговорити нову угоду про припинення вогню на Донбасі та звільнення політичних в'язнів, які перебувають на території РФ.

      18 червня проросійські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ: один український військовий загинув, ще один зазнав поранення.

      Харківська міська рада розглянула і підтримала питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Випуск новин Новини США Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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