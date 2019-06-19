Випуск новин за 16:00: Заява Міноборони щодо Зеленського. Сенат США про агресію РФ

У випуску новин за 19 червня станом на 16:00 – раніше у Міноборони звинувачували Володимира Зеленського в ухилі від призову у 2014-2015 роках. Тепер у відомстві цю заяву заперечили й запевнили, що чинного президента тоді до війська взагалі не призивали. У Сенаті США пройшли слухання, присвячені агресії РФ проти України. Дипломати висловили необхідність підтримки України у війні з Росією.

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