Випуск новин за 16:00: Заяви Трампа на саміті НАТО. Аварійна посадка літака у "Борисполі"
У випуску новин за 11 липня станом на 16:00 – саміт НАТО у Брюсселі розпочався із суперечки. Американський президент Дональд Трамп обурився, чому європейські країни продовжують торгувати з Росією. Літаку, який прямував із Києва до Анталії, довелось розвернутись у небі над Одесою і здійснити екстрену посадку у "Борисполі".
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Джерело: 24 канал
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