Випуск новин за 16:00: Заяви Трампа на саміті НАТО. Аварійна посадка літака у "Борисполі"

У випуску новин за 11 липня станом на 16:00 – саміт НАТО у Брюсселі розпочався із суперечки. Американський президент Дональд Трамп обурився, чому європейські країни продовжують торгувати з Росією. Літаку, який прямував із Києва до Анталії, довелось розвернутись у небі над Одесою і здійснити екстрену посадку у "Борисполі".

Також у випуску: На Рівненському полігоні розпочався слідчий експеримент з мінометом "Молот". На думку нардепів, зокрема Сергія Пашинського, причиною трагедії з мінометом "Молот" могла стати службова недбалість. У Херсоні розпочалось судове засідання у справі головреда "РИА Новости – Украина" Кирила Вишинського.