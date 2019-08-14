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      ВАКЦИНАЦІЯ ДИНАМО ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 16:00: Зайцева та Дронов оскаржують вирок у суді. Звільнення Хацкевича

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 серпня станом на 16:00 – Зайцева та Дронов, засуджені за смертельну аварію у Харкові, оскаржують свої вироки. Так, адвокати вимагають скасувати вирок або, принаймні, пом'якшити його. Керівництво київського "Динамо" таки звільнило Олександра Хацкевича з посади головного тренера команди. Причиною звільнення стало чергове фіаско у Лізі Чемпіонів.

      Також у випуску:

      Град завбільшки з куряче яйце і вітер, який зривав дахи – такі наслідки буревію на Буковині.

      МОЗ оголосило, що без довідки про вакцинацію дітей не братимуть до шкіл та садочків.

      В ООН відхилили пропозицію Польщі призначити спеціального представника генсекретаря з питань України.

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      Теги: Олександр Хацкевич Випуск новин ДТП у Харкові Судді
      Джерело: 24 канал
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