Випуск новин за 16:00: Зайцева та Дронов оскаржують вирок у суді. Звільнення Хацкевича

У випуску новин за 14 серпня станом на 16:00 – Зайцева та Дронов, засуджені за смертельну аварію у Харкові, оскаржують свої вироки. Так, адвокати вимагають скасувати вирок або, принаймні, пом'якшити його. Керівництво київського "Динамо" таки звільнило Олександра Хацкевича з посади головного тренера команди. Причиною звільнення стало чергове фіаско у Лізі Чемпіонів.

Також у випуску: Град завбільшки з куряче яйце і вітер, який зривав дахи – такі наслідки буревію на Буковині. МОЗ оголосило, що без довідки про вакцинацію дітей не братимуть до шкіл та садочків. В ООН відхилили пропозицію Польщі призначити спеціального представника генсекретаря з питань України.

Джерело: 24 канал