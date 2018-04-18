Випуск новин за 16:00: Жертви ДТП у Кривому Розі. Розслідування про оборудки в оборонній сфері
У випуску новин за 18 квітня станом на 16:00 – кількість жертв смертельної ДТП у Кривому Розі збільшилась до дев'яти. У місті 18 квітня оголосили Днем жалоби. У Верховній Раді зібрали спеціальне засідання через розслідування журналістів про оборудки у сфері оборони.
Також у випуску:
Протести у Єревані набирають обертів. Протестувальники заблокували резиденцію новообраного прем'єр-міністра Сержа Саргсяна.
Проросійські бойовики 45 разів обстріляли позиції ЗСУ. Один український захисник загинув, троє дістали поранення.
Донецька фільтрувальна станція зупинить роботу, щоб вивезти персонал.
Джерело: 24 Канал
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