Випуск новин за 16:00: Зміна місця голосування. Втрати у бойовиків
У випуску новин за 10 квітня станом на 16:00 – українці штурмують відділи реєстрації виборців. Якщо перед першим туром, щоб змінити місце голосування українці мали більше двох місяців, то цього разу тільки тиждень. Напередодні українські сили ліквідували зрадника з Горлівки Андрія Манченка та найманця-снайпера з Сибіру з позивним Якут.
Також у випуску:
В Ізраїлі дві партії отримали майже рівну кількість мандатів.
У Варшаві польський таксист плюнув в обличчя українському водієві та облаяв його.
Петро Порошенко знову здаватиме аналізи.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі