Випуск новин за 16:00: Зміна риторики КНДР. Отруєння російського шпигуна в Британії

У випуску новин за 6 березня станом на 16:00 – КНДР готова відмовитися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Про це заявив радник президента Південної Кореї після повернення із Пхеньяна. У Британії отруїли колишнього російського шпигуна. Екс-полковника російської розвідки знайшли разом з жінкою непритомними на лавці у торговому центрі.

Також у випуску: Підпал Угорського культурного центру в Ужгороді – це теракт. Справу нападу перекваліфікували. Автомобіль з кортежа глави держави збив людину на пішохідному переході. В урядовому кварталі Києва невідомі з ножем напали на чоловіка.