Випуск новин за 16:00: Зміна риторики КНДР. Отруєння російського шпигуна в Британії
Випуск новин 16:59, 6 березня 108 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 березня станом на 16:00 – КНДР готова відмовитися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Про це заявив радник президента Південної Кореї після повернення із Пхеньяна. У Британії отруїли колишнього російського шпигуна. Екс-полковника російської розвідки знайшли разом з жінкою непритомними на лавці у торговому центрі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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