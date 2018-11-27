20:28
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 16:00: Зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО. Державне бюро розслідувань

      Випуск новин 58 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 листопада станом на 16:00 – Рада в першому читанні підтримала внесення змін до Конституції про інтеграцію України до ЄС та НАТО, за це проголосували 311 нардепів. 27 листопада розпочало свою роботу Державне бюро розслідувань, його працівники прийняли присягу та встигли відкрити вже дві справи.

      Також у випуску:

      Рада на місяць ввела воєнний стан в десяти областях України.

      Військові у зоні воєнного стану ще не отримали інструкцій.

      Суд Криму заарештував двох українських моряків, захоплених росіянами.

      Теги: Конституція Випуск новин Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      сьогодні , 20:01 Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців
      56581
      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      сьогодні , 17:01 Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      7623
      Воєнний стан і вибори президента: як надзвичайна ситуація вплине на рейтинги кандидатів
      сьогодні , 16:04 Воєнний стан і вибори президента: як надзвичайна ситуація вплине на рейтинги кандидатів
      Інна Жолобович 4563
      Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      сьогодні , 16:00 Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      Ольга Бродська 1834
      Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      сьогодні , 14:30 Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      1154
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 13 червня станом на 23:00
       13 червня 2015 , 23:50
      Випуск новин за 14:00: Встановлено причетних до збиття "Боїнга". Новий дім Обами
       16 листопада 2016 , 15:21
      Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
       22 вересня 2014 , 16:00
      Випуск новин 17 вересня станом на 18:00
       17 вересня 2014 , 19:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук