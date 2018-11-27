Випуск новин за 16:00: Зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО. Державне бюро розслідувань

У випуску новин за 27 листопада станом на 16:00 – Рада в першому читанні підтримала внесення змін до Конституції про інтеграцію України до ЄС та НАТО, за це проголосували 311 нардепів. 27 листопада розпочало свою роботу Державне бюро розслідувань, його працівники прийняли присягу та встигли відкрити вже дві справи.

Також у випуску: Рада на місяць ввела воєнний стан в десяти областях України. Військові у зоні воєнного стану ще не отримали інструкцій. Суд Криму заарештував двох українських моряків, захоплених росіянами.