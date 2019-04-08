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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 16:00: Зняття санкцій з Росії. Розслідування США проти Коломойського

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 квітня станом на 16:00 – генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні делегації Росії до організації. Крім цього, німецькі делегати запропонували зняти з країни-агресора санкції. ФБР підозрює Ігоря Коломойського в низці фінансових злочинів по всьому світу, зокрема у відмиванні коштів.

      Також у випуску: 

      Від ускладнень після грипу на Кіровоградщині померли двоє людей.

      У Чернівцях чоловік зробив зауваження шумній компанії, а у відповідь у нього почали стріляти. Медики борються за життя потерпілого.

      Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні делегації Росії до організації.

      Тисячі шкіл у Польщі не працюють, там розпочався безстроковий страйк вчителів.

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      Теги: Випуск новин Новини США Санкції Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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