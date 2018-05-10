Випуск новин за 16:00: Зсув ґрунту на Закарпатті. Скандал у Кривому Розі
У випуску новин за 10 травня станом на 16:00 – на Закарпатті зсув ґрунту знищив два будинки. У Кривому Розі 9 травня співали пісень про російських солдатів у Сирії.
Також у випуску:
Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму.
Іран атакував позиції Ізраїлю.
Петро Порошенко зустрівся з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель у німецькому Аахені.
Джерело: 24 Канал
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