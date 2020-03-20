Випуск новин за 16:00: Зупинення роботи транспорту у Чернігові. Надзвичайна ситуація у Дніпрі

У випуску новин за 20 березня станом на 16:00 – у Чернігові повністю зупиняють роботу громадського транспорту на час карантину. Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко. Через спалах коронавірусу на Дніпропетровщині оголосили режим надзвичайної ситуації. Учора в області виявили 2 випадки захворювання.

Також у випуску: В одному з вагонів трамваю у Харкові пасажири під час сутичок розбили скло. Поліція склала адмінпротокол на двох блогерів, які видавали себе за інфікованих коронавірусом. Перший українець, який захворів на коронавірус одужав. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.