Випуск новин за 16:00: Звернення Тимошенко до кандидатів. Звинувачення від Кулика

У випуску новин за 12 квітня станом на 16:00 – Юлія Тимошенко закликала Володимира Зеленського та Петра Порошенка залишатися людьми та не оскверняти статус посади президента. Прокурор Костянтин Кулик звинуватив Петра Порошенка, що той на нього тисне.

Також у випуску: Внаслідок ворожих обстрілів на фронті один військовий загинув, ще вісім захисників отримали поранення. У Львові проведуть перевірку всіх їдалень закладів освіти. Чинний гарант у першій половині дня запланував зустріч з канцлером Німеччини, а ввечері – з президентом Франції. Володимир Зеленський також вилетів до Парижа, аби зустрітися з Макроном. У Порошенка вимагають відкрити справу на творців "Слуги народу".

Джерело: 24 канал