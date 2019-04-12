Випуск новин за 16:00: Звернення Тимошенко до кандидатів. Звинувачення від Кулика
У випуску новин за 12 квітня станом на 16:00 – Юлія Тимошенко закликала Володимира Зеленського та Петра Порошенка залишатися людьми та не оскверняти статус посади президента. Прокурор Костянтин Кулик звинуватив Петра Порошенка, що той на нього тисне.
Також у випуску:
Внаслідок ворожих обстрілів на фронті один військовий загинув, ще вісім захисників отримали поранення.
У Львові проведуть перевірку всіх їдалень закладів освіти.
Чинний гарант у першій половині дня запланував зустріч з канцлером Німеччини, а ввечері – з президентом Франції. Володимир Зеленський також вилетів до Парижа, аби зустрітися з Макроном.
У Порошенка вимагають відкрити справу на творців "Слуги народу".
Джерело: 24 канал
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