Випуск новин за 17:00: 100-річчя незалежності Польщі. Форум "Заради миру"
У випуску новин за 11 листопада станом на 17:00 – у Варшаві з нагоди Дня незалежності заплановано понад 10 маршів, зокрема і націоналістичних, які можуть завершитись сутичками та провокаціями. Мерія Варшави намагалася заборонити марші, але програла справу у суді. Лідери понад 70 держав приїхали в Париж, аби відзначити завершення Першої світової війни та обговорити основні проблеми безпеки у світі.
Також у випуску:
У Парижі кортеж Дональда Трампа атакували напівоголені активістки "Фемен".
На окупованих територіях терористи продуктами заохочують населення йти на псевдовибори.
Джерело: 24 канал
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