Випуск новин за 17:00: 9 травня в Україні. Військовий парад у Москві
У випуск новин за 9 травня станом на 17:00 – Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. За підрахунками істориків, за шість років бойових дій загинуло до понад 80 мільйонів людей. У Москві пройшов традиційний щорічний парад до Дня перемоги. Цьогоріч вперше за весь період на ньому не було іноземних делегацій.
Також у випуску:
За 2018 рік ріпчаста цибуля в Україні подорожчала у п'ять разів – до 45 гривень за кілограм.
У Києві 9 травня пройшла проросійська акція "Безсмертний полк", на яку вийшло приблизно чотири тисячі учасників.
В Україні відзначають п'яту річницю боїв за Маріуполь.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі