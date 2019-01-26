Випуск новин за 17:00: Авіакатастрофа в Альпах. Торнадо на курорті в Туреччині
У випуску новин за 26 січня станом на 17:00 – в Альпах зіткнулися вертоліт та туристичний літак. В результаті аварії загинули п'ятеро осіб – чотири громадяни Німеччини та пілот з Італії. Ще двох потерпілих доправили до лікарні із серйозними травмами. Потужний торнадо пронісся курортом Анталія в Туреччині. Двоє людей загинули, ще дванадцять – отримали травми.
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Джерело: 24 канал
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