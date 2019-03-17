Випуск новин за 17:00: Бійка під час виступу Порошенка. ДТП у центрі Львова

У випуску новин за 17 березня станом на 17:00 – під час виступу Петра Порошенка на Михайлівській площі почалася бійка. Почубилися його прихильники та противники. Нетверезий візник кінної карети спочатку мало не спричинив ДТП на пішохідному переході, потім зіткнувся з легковиком, а потім втікав з місця події, створюючи небезпеку на дорозі.

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Під час будівельних робіт у Кракові трапився зсув ґрунту, через що обвалилася стіна. Постраждали близько 10 людей, один з них загинув. Польські ЗМІ повідомили, що він був громадянином України.

У селі Товтри на Буковині почубилися прихильники московської та Помісної церков.

За минулу добу проросійські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів.