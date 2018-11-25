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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 17:00: Блокування КПП до країн ЄС. Погіршення погоди в Україні

      Випуск новин 104 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 листопада станом на 17:00 – власники автомобілів на єврономерах блокують чотири пункти пропуску через державний кордон до країн ЄС, протестуючи проти нового закону про розмитнення авто. Ожеледиця та мокрий сніг по всій території України, синоптики попереджають про близькі сильні морози та заметілі.

      Також у випуску:

      Російський прикордонний корабель "Дон" в Азовському морі пішов на таран українського буксира "Яни Капу", який прямував з Одеси до Маріуполя.

      Набули чинності нові закони про автомобілі на європейських номерах: тепер для ввезення "євробляхи" в режимі транзиту доведеться віддати повну суму розмитнення.

      У Сирії обстріляли місто Алеппо снарядами з вмістом хлорного газу. 107 людей загинули, серед яких і діти.

      Теги: Авто на єврономерах протести Випуск новин Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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