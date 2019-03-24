Випуск новин за 17:00: Боротьба ЄС з відмиванням грошей. Смертельне зіткнення в Одесі

У випуску новин за 24 березня станом на 17:00 – Євросоюз взявся за боротьбу з незаконними потоками грошей. Десятки мільярдів брудних грошей надходять із Росії. Олігархи через інвестиції в країни ЄС і купівлю там нерухомості виводять незаконно здобуті кошти із тіні. В Одесі водій BMW влетів у припарковане авто, потім його відкинуло на стовп електропередач, водій і пасажирка загинули.

Також у випуску: У Києві відбулась акція на підтримку політв'язня Павла Гриба. На Черкащині діти з інвалідністю вчаться ліпити з глини і заробляти за це грошу. На Львівщині встановлюють фотопастки у гніздах чорних лелек, аби зазнимкувати рідкісних птахів.