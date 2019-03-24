Випуск новин за 17:00: Боротьба ЄС з відмиванням грошей. Смертельне зіткнення в Одесі
У випуску новин за 24 березня станом на 17:00 – Євросоюз взявся за боротьбу з незаконними потоками грошей. Десятки мільярдів брудних грошей надходять із Росії. Олігархи через інвестиції в країни ЄС і купівлю там нерухомості виводять незаконно здобуті кошти із тіні. В Одесі водій BMW влетів у припарковане авто, потім його відкинуло на стовп електропередач, водій і пасажирка загинули.
Також у випуску:
У Києві відбулась акція на підтримку політв'язня Павла Гриба.
На Черкащині діти з інвалідністю вчаться ліпити з глини і заробляти за це грошу.
На Львівщині встановлюють фотопастки у гніздах чорних лелек, аби зазнимкувати рідкісних птахів.
Джерело: 24 канал
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