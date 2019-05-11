Випуск новин за 17:00: ДТП у Києві. Мінкульт відповів Філарету про відновлення УПЦ КП

У випуску новин за 11 травня станом на 17:00 – аварія за участю поліцейської машини сталась у столиці напередодні ввечері. Авто правоохоронців зіштовхнулося із автомобілем BMW, який їхав на зустріч. Патріарх Філарет переконаний, що Київський патріархат, який він очолював до об'єднання, досі існує. Проте у Мінкульті заявили, що така інформація не відповідає дійсності.

Також у випуску: Російське командування наказало проросійським бойовикам з окупованого Донбасу обов'язково отримати російське громадянство. Понад тисяча підлітків з усієї України зібралися у Черкаській області, аби взяти участь в екстремальному скаутському поході "Козацькими шляхами". На фронті ворог продовжує гатити з мінометів по позиціях наших військових, один український захисник поранений.

Джерело: 24 канал