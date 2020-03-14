Випуск новин за 17:00: Евакуація українців з Італії. День добровольця в Україні

У випуску новин за 14 березня станом на 17:00 – Українців терміново евакуюють з Італії. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну. Для цього в країну відправлять окремий літак. 14 березня в Україні відзначають день добровольця. 6 років тому 500 бійців самооборони Майдану зібрались для формування першого добровольчого підрозділу. Потім до них приєдналися тисячі інших.

Також у випуску: В Україні запрацював сервіс моніторингу коронавірусу. У Верховній Раді намагаються зірвати другий етап медичної реформи. На Закарпатті госпіталізували 10 дітей з менінгококовою інфекцією. В Україні запрацював спеціальний додаток My Pol для екстреного виклику поліції.