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      Випуск новин за 17:00: Евакуація українців з Італії. День добровольця в Україні

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 березня станом на 17:00 – Українців терміново евакуюють з Італії. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну. Для цього в країну відправлять окремий літак. 14 березня в Україні відзначають день добровольця. 6 років тому 500 бійців самооборони Майдану зібрались для формування першого добровольчого підрозділу. Потім до них приєдналися тисячі інших.

      Також у випуску:

      В Україні запрацював сервіс моніторингу коронавірусу.

      У Верховній Раді намагаються зірвати другий етап медичної реформи.

      На Закарпатті госпіталізували 10 дітей з менінгококовою інфекцією.

      В Україні запрацював спеціальний додаток My Pol для екстреного виклику поліції.

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      Теги: Новини Києва Новини України Ветерани Випуск новин
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