Випуск новин за 17:00: Евакуація дітей на Херсонщині. Війна митців і комунальників у Харкові
У випуску новин за 8 серпня станом на 17:00 – 2 тисячі людей вже вивезли з селищ та міст, прикордонних з окупованим Кримом, а все через викиди шкідливих речовин на заводі "Кримський титан". У Харкові триває справжня війна між комунальниками та митцями, там на стіні одної із підстанцій мешканці сусіднього будинку замалювали мурал художника Гамлета Зінківського.
Також у випуску:
Реалії роботи патрульної поліції.
Джерело: 24 канал
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