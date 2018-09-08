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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 17:00: Евакуація дітей на Херсонщині. Війна митців і комунальників у Харкові

Випуск новин 30 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 17:00 – 2 тисячі людей вже вивезли з селищ та міст, прикордонних з окупованим Кримом, а все через викиди шкідливих речовин на заводі "Кримський титан". У Харкові триває справжня війна між комунальниками та митцями, там на стіні одної із підстанцій мешканці сусіднього будинку замалювали мурал художника Гамлета Зінківського.

Також у випуску:

Реалії роботи патрульної поліції.

 

Теги: Новини Херсона Хімвикид в Армянську Анексія Криму Новини Криму Новини України Діти і неповнолітні Випуск новин Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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