21:56
13 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, сьогодні
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Випуск новин за 17:00: Фальсифікація громадянства. Правильна транслітерація українських міст

      Випуск новин 82 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 квітня станом на 17:00 – Угорщина покарала 51 українці, які підробили документи для отримання громадянства. Їх схема діяла ще з 2014 року. Коректну транслітерацію назв українських міст почав використовувати ще один міжнародний аеропорт Бергамо, що у Мілані.

      Також у випуску:

      Під російським посольством прогримів вибух.

      На Тернопільщині у старому бджолиному вулику знайшли цінний архів УПА.

      На желатиновому заводі у Лисичанську прогримів вибух, загинула одна із працівниць.

      blog_ava
      Українці важливіші, ніж вихідні у Парижі, – Порошенко записав нове відео для Зеленського
      сьогодні
      5916
      Теги: Випуск новин Скандал авіація
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      сьогодні , 20:00 Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      Сергій Лещенко 925
      Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      сьогодні , 19:23 Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації
      1190
      Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      сьогодні , 19:04 Ранчо по-львівськи: історія бізнесмена, якого надихнула Америка
      Ukrainer 1205
      Похід на Європу: що пишуть західні ЗМІ про зустрічі Порошенка та Зеленського з Макроном
      сьогодні , 17:27 Похід на Європу: що пишуть західні ЗМІ про зустрічі Порошенка та Зеленського з Макроном
      Світлана Попова 6393
      Что не так с фанатами Порошенко?
      сьогодні , 17:00 Что не так с фанатами Порошенко?
      Ян Валетов 2184
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук