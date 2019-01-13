Випуск новин за 17:00: Фільм про війну в Україні у шорт-листі "Оскара". Жертви вибуху в Парижі

У випуску новин за 13 січня станом на 17:00 – "Віддалений гавкіт собак" потрапив у шорт-лист Оскара: стрічка розповідає про 10-річного Олега, який живе на лінії фронту разом із бабусею. Робота данського режисера уже зібрала нагороди на понад 20 фестивалях світу. З-під уламків після вибуху пекарні в Парижі витягли тіло четвертої жертви, поранених налічується майже півсотні.

Також у випуску: Пожежа на хімзаводі у Калуші: постраждалих немає, вогнище локалізували. В Альпах лавина забрала життя трьох туристів, ще один зник безвісти: усі жертви – громадяни Німеччини. Волонтери у Запоріжжі допомагають диким птахам пережити зиму.