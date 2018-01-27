Випуск новин за 17:00: Флешмоб до Дня пам'яті жертв Голокосту. У Чехії закінчився 2 тур виборів президента

У випуску новин за 27 січня станом на 17:00 – люди по всьому світу беруть участь у флешмобі у пам'ять про жертв Голокосту. У соціальних мережах публікують фотографії із плакатом з написом "ми пам'ятаємо". У Чехії завершились вибори президента. Виборчі дільниці щойно закрились після другого туру голосування. Попередні результати обіцяють оприлюднити вже ввечері.

Також у випуску: У Чернігові розпочався допрем'єрний показ фільму про життя Василя Сліпака – "Міф". Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці Афганістану, кількість жертв зросла до 95 осіб. В Україні та світі вшановують жертв Голокосту.