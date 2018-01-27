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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Флешмоб до Дня пам'яті жертв Голокосту. У Чехії закінчився 2 тур виборів президента

Випуск новин 17:41, сьогодні 89 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 січня станом на 17:00 – люди по всьому світу беруть участь у флешмобі у пам'ять про жертв Голокосту. У соціальних мережах публікують фотографії із плакатом з написом "ми пам'ятаємо". У Чехії завершились вибори президента. Виборчі дільниці щойно закрились після другого туру голосування. Попередні результати обіцяють оприлюднити вже ввечері.

Також у випуску:

У Чернігові розпочався допрем'єрний показ фільму про життя Василя Сліпака – "Міф".

Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль у дипломатичному районі столиці Афганістану, кількість жертв зросла до 95 осіб.

В Україні та світі вшановують жертв Голокосту.

Теги: Голокост Випуск новин Чехія Афганістан Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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