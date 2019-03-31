Випуск новин за 17:00: Графік виборчих дільниць. Вибори у регіонах України

У випуску новин за 31 березня станом на 17:00 – українці зможуть проголосувати на виборчих дільницях за нового президента України до 20:00. У Тернопілі, за інформацією спостерігачів на виборчих дільницях, явка становить близько 40%.

Також у випуску: В Україні фіксують сотні порушень на виборчих дільницях. СБУ заявила, що Кремль спробує вплинути на вибори в Україні. Один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти.

Джерело: 24 канал