Випуск новин за 17:00: Графік виборчих дільниць. Вибори у регіонах України
У випуску новин за 31 березня станом на 17:00 – українці зможуть проголосувати на виборчих дільницях за нового президента України до 20:00. У Тернопілі, за інформацією спостерігачів на виборчих дільницях, явка становить близько 40%.
Також у випуску:
В Україні фіксують сотні порушень на виборчих дільницях.
СБУ заявила, що Кремль спробує вплинути на вибори в Україні.
Один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти.
Джерело: 24 канал
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