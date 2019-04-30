20:05
30 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Випуск новин за 17:00: Інавгурація Зеленського. Підготовка до ЗНО

      Випуск новин 112 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 квітня станом на 17:00 – згідно із законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів. Відлік розпочинається з моменту опублікування офіційних результатів у газеті. До старту зовнішнього незалежного оцінювання залишилося три тижні. У 2019 році на нього зареєструвалося понад 350 тисяч людей.

      Також у випуску: 

      ЦВК оголосила офіційні результати президентських виборів в Україні.

      Росія таки почала видавати паспорти мешканцям окупованих українських територій.

      На Рівненській АЕС сталася пожежа: через пошкодження та загоряння трансформатора там відімкнувся третій енергоблок.

      Із Запоріжжя до Херсонщини вирушило козацьке судно.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні
      18146
      Теги: Новини України Випуск новин Інавгурація Зеленського ЗНО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вызов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      сьогодні , 19:00 Вызов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      Павло Казарін 309
      На травневі свята в Києві можливі заворушення і провокації
      сьогодні , 18:30 На травневі свята в Києві можливі заворушення і провокації
      Ірина Поліщук 1285
      Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 316
      Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років
      сьогодні , 16:44 Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років
      Яніна Ткачук 544
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні , 15:59 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      18146
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук