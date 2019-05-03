Випуск новин за 17:00: Інавгурація Зеленського. Циклон Фані в Індії

У випуску новин за 3 травня станом на 17:00 – інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутися до 3 червня. В Індії вирує один з найпотужніших циклонів за останні чверть століття. Циклон Фані вже відчули на східному узбережжі Індії, там евакуювали майже мільйон жителів.

Також у випуску: Невідомі влаштували розбійний напад і пограбували будинок нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника під Києвом. Ігор Коломойський в інтерв'ю програмі "Наші гроші" розповів, що хоче покарати винних у націоналізації "Приватбанку". Під час протестів у Венесуелі загинули щонайменше чотири людини, ще 240 отримали травми.

Джерело: 24 канал