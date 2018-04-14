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Випуск новин за 17:00: Інновація Міносвіти. Рекорд жіночого забігу

Випуск новин 42 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 квітня станом на 17:00 – у перший клас без конкурсів, але за місцем реєстрації, таку інновацію запровадило Міністерство освіти. В Одесі сьогодні стометрівку пробігли три сотні жінок. Подію внесли до Національної книги рекордів.

Також у випуску:

В Європарламенті попереджають, що ситуація в Сирії може спричинити загострення на Донбасі.

У своєму Twitter Дональд Трамп написав, що пишається зробленою роботою у Сирії і подякував союзникам.

Бойовики за підтримки Росії збираються затопити радіоактивну шахту на Донбасі.

Минулої доби російські окупанти здійснили 43 обстріли ЗСУ.

Теги: Випуск новин Міністерство освіти та науки України Новини Одеси Рекорди
Джерело: 24 Канал
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