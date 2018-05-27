Випуск новин за 17:00: Київ після фіналу ЛЧ. День Святої Трійці
У випуску новин за 27 травня станом на 17:00 – Київ став свідком історичної перемоги мадридського "Реалу"над британським "Ліверпулем", комунальники цілу ніч прибирали столицю від сміття. Католики і православні святкують Трійцю.
Також у випуску:
Помста за військового пенсіонера.
Втрати на фронті.
Акція на підтримку Сенцова у Нью-Йорку.
Джерело: 24 Канал
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