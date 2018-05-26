Випуск новин за 17:00: Київ у день фіналу ЛЧ. Спалах кору

У випуску новин за 26 травня за 17:00 – центр Києва зупинився, дороги перекриті, всюди натовпи фанатів. до фінального матчу ЛЧ залишилося менше п'яти годин. В Україні знову спалах кору, захворіли більше 80-ти учнів на Закарпатті.

Також у випуску: У Києві повідомили про замінування. Прикордонники не пустили російських фанів в Україну. Томос про автокеіалію готовий.