Випуск новин за 17:00: Київ у день фіналу ЛЧ. Спалах кору
У випуску новин за 26 травня за 17:00 – центр Києва зупинився, дороги перекриті, всюди натовпи фанатів. до фінального матчу ЛЧ залишилося менше п'яти годин. В Україні знову спалах кору, захворіли більше 80-ти учнів на Закарпатті.
Також у випуску:
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Прикордонники не пустили російських фанів в Україну.
Томос про автокеіалію готовий.
Джерело: 24 Канал
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