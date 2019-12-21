Випуск новин за 17:00: Лазерна зброя на Донбасі. Махінації з квитанціями за опалення
У випуску новин за 21 грудня станом на 17:00 – російські бойовики застосували лазерну зброю проти українських військових. Один боєць отримав ураження сітківки ока під час спостереження за ворогом. Мешканці багатоповерхівки в Києві мають сплатити більше чотирьох тисяч гривень за місяць опалення. Жителі будинку обурені такими сумами, оскільки вважають, що їх просто обманюють.
Також у випуску:
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