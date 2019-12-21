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      Випуск новин за 17:00: Лазерна зброя на Донбасі. Махінації з квитанціями за опалення

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 17:00 – російські бойовики застосували лазерну зброю проти українських військових. Один боєць отримав ураження сітківки ока під час спостереження за ворогом. Мешканці багатоповерхівки в Києві мають сплатити більше чотирьох тисяч гривень за місяць опалення. Жителі будинку обурені такими сумами, оскільки вважають, що їх просто обманюють.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США.

      У львівській багатоповерхівці стався вибух газу.

      Урядова комісія назвала причину пожежі в одеському коледжі.

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      сьогодні
      4700
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія Тарифи Опалювальний сезон
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