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      Випуск новин за 17:00: Лист полоненого українського моряка. Масштабна ДТП в Індії

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 грудня станом на 17:00 – наймолодший із полонених у РФ моряків Андрій Ейдер написав лист, у якому попросив українців не забувати про нього з побратимами. Він також описав умови, в яких перебуває, та розповів про свій стан здоров'я. В Індії через густий туман на трасі зіткнулися 50 автомобілів. Внаслідок інциденту восьмеро людей загинули, ще десятеро у тяжкому стані в лікарні.

      Також у випуску: 

      Трамп підписав наказ про виведення американських військ із Сирії, як повідомляє CNN, проте офіційно про це ще не оголосили.

      Минулої доби нападів з боку ворога не було, але вже вранці проросійські бойовики біля Пісків обстріляли позиції наших захисників із кулеметів.

      У Житомирі студент місцевого технологічного університету створив комп’ютерний симулятор керування тролейбусом.

      Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин на Закарпатті та Івано-Франківщині.

      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Українці в полоні РФ Україна – Росія Індія
      Джерело: 24 канал
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