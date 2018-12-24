Випуск новин за 17:00: Лист полоненого українського моряка. Масштабна ДТП в Індії

У випуску новин за 24 грудня станом на 17:00 – наймолодший із полонених у РФ моряків Андрій Ейдер написав лист, у якому попросив українців не забувати про нього з побратимами. Він також описав умови, в яких перебуває, та розповів про свій стан здоров'я. В Індії через густий туман на трасі зіткнулися 50 автомобілів. Внаслідок інциденту восьмеро людей загинули, ще десятеро у тяжкому стані в лікарні.

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