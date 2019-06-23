Випуск новин за 17:00: Масштабна пожежа під Києвом. Зміна місця голосування на виборах

У випуску новин за 23 червня станом на 17:00 – на північно-західній околиці Києва, у містечку Буча, зайнялися складські приміщення з одягом. Місце голосування на виборах до Верховної Ради змінили вже майже 15 тисяч українців.

Також у випуску: У Німеччині люди вимагають зберегти довкілля та використовувати альтернативну енергетику. Так звані "захисники" сімейних цінностей планували обкидати учасників КиївПрайду презервативами з фекаліями. Як іспанці допомагають українським дітям після катастрофи в Чорнобилі.

Джерело: 24 канал