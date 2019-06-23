Випуск новин за 17:00: Масштабна пожежа під Києвом. Зміна місця голосування на виборах
У випуску новин за 23 червня станом на 17:00 – на північно-західній околиці Києва, у містечку Буча, зайнялися складські приміщення з одягом. Місце голосування на виборах до Верховної Ради змінили вже майже 15 тисяч українців.
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Джерело: 24 канал
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