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      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Випуск новин за 17:00: Масштабна пожежа під Києвом. Зміна місця голосування на виборах

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 червня станом на 17:00 – на північно-західній околиці Києва, у містечку Буча, зайнялися складські приміщення з одягом. Місце голосування на виборах до Верховної Ради змінили вже майже 15 тисяч українців.

      Також у випуску:

      У Німеччині люди вимагають зберегти довкілля та використовувати альтернативну енергетику.

      Так звані "захисники" сімейних цінностей планували обкидати учасників КиївПрайду презервативами з фекаліями.

      Як іспанці допомагають українським дітям після катастрофи в Чорнобилі.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Пожежа
      Джерело: 24 канал
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