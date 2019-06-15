Випуск новин за 17:00: Мажоритарні кандидати. Смертельна ДТП в Києві

У випуску новин за 15 червня станом на 17:00 – ЦВК офіційно зареєструвала 362 мажоритарних кандидати. Частина центру Києва довелось перекривати поліції через жахливу ДТП. Четверо людей загинули, від однієї з машин майже нічого не лишилось. Сталась аварія в Голосіївському районі Києва на бульварі Дружби Народів біля автовокзалу.

Також у випуску: У Бердичеві чоловік просто під час засідання міськради підпалив себе, інцидент розслідують за статтею доведення до самогубства. Слідча група JIT оголосить список людей, причетних до збиття малайзійського боїнга. Олександр Єфремов планує балотуватися в раду. Нардеп-утікач Олександр Онищенко подав документи до ЦВК.

Джерело: 24 канал