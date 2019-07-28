Випуск новин за 17:00: Медвєдєв у Криму. Мода гуцулів з Косівщини.

У випуску новин за 28 липня станом на 17:00 – російський прем'єр Дмитро Медведєв укотре прибув до Криму. На окупований півострів політик здійснив "робочу поїздку". Українське МЗС вже засудило його візит. У Львові презентували виставку про модні вподобання гуцулів з Косівщини.

Також у випуску: 194 окружні комісії вже привезли протоколи з мокрими печаткмаи до Києва. Про це звітують у Центральній виборчій комісій. У перші хвилини 28 липня проросійські найманці обстріляли контрольний пункт пропуску Мар'їнка на Донбасі. ПЦУ вийшла на хресну ходу до Дня Хрещення Київської Русі.

Джерело: 24 канал