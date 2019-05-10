Випуск новин за 17:00: Молода композиторка з Житомира. Неявка суддів на оцінювання

У випуску новин за 10 травня станом на 17:00 – у Житомирі 9-річна дівчинка Маргарита вже встигла написати 19 повноцінних музичних композицій та повністю освоїти гру на бандурі та фортепіано. 34 судді окружного адмінсуду Києва одночасно не з'явилися на обов'язкове оцінювання та надіслали довідки про хворобу. Це може бути підставою для звільнення, однак комісія не може це зробити.

Також у випуску: Міжнародний трибунал завершив розглядати позов України про незаконне утримання військових моряків. Коломойський заявив, що бачить Арсена Авакова прем'єр-міністром. У Львівському ліцеї "Оріана" розпилили газ, вчителі одразу викликали медиків.

Джерело: 24 канал