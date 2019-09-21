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      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      Випуск новин за 17:00: Моторошна аварія під Одесою. Політичний скандал у США

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 вересня станом на 17:00 – під Одесою в результаті моторошної аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей, ще четверо осіб постраждали. Один з американських розвідників подав скаргу до генерального інспектора стосовно обіцянки Дональда Трампа, яку той дав одному зі світових лідерів під час телефонної розмови.

      Також у випуску:

      Розкол в українській делегації ПАРЄ. На наступному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи української делегації буде не в повному скаладі.

      Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі. 

      В Києві проходить фестиваль комікс-культури "Комік Кон".

      blog_ava
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      Теги: Новини США Аварії та ДТП Новини Одеси Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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