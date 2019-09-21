Випуск новин за 17:00: Моторошна аварія під Одесою. Політичний скандал у США

У випуску новин за 21 вересня станом на 17:00 – під Одесою в результаті моторошної аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ятеро людей, ще четверо осіб постраждали. Один з американських розвідників подав скаргу до генерального інспектора стосовно обіцянки Дональда Трампа, яку той дав одному зі світових лідерів під час телефонної розмови.

Також у випуску: Розкол в українській делегації ПАРЄ. На наступному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи української делегації буде не в повному скаладі. Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі. В Києві проходить фестиваль комікс-культури "Комік Кон".

Джерело: 24 канал