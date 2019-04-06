Випуск новин за 17:00: На Черкащині люди без води. У Великій Британії документи без напису ЄС

У випуску новин за 6 квітня станом на 17:00 – на Черкащині люди п'ять років без централізованого водопостачання. Через це вони змушені ходити за кількасот метрів по воду до колодязя. Ще не вийшли з Євросоюзу, а в паспортах про нього вже не згадують. У Великій Британії почали видавати документи без напису ЄС.

Також у випуску: ЦВК перевіряє дані в протоколах. Волкер вважає, що новий президент України опиниться під тиском Росії. У Запоріжжі відновлюють один із місцевих парків.

Джерело: 24 канал