Випуск новин за 17:00: На Черкащині люди без води. У Великій Британії документи без напису ЄС
У випуску новин за 6 квітня станом на 17:00 – на Черкащині люди п'ять років без централізованого водопостачання. Через це вони змушені ходити за кількасот метрів по воду до колодязя. Ще не вийшли з Євросоюзу, а в паспортах про нього вже не згадують. У Великій Британії почали видавати документи без напису ЄС.
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Джерело: 24 канал
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