Випуск новин за 17:00: Наїзд на дитину на Рівненщині. Акція на підтримку Сенцова

Випуск новин за 17:00: Наїзд на дитину на Рівненщині. Акція на підтримку СенцоваВипуск новин 18 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 липня станом на 17:00 – у місті Сарни на Рівненщині п'яний водій просто на пішохідному переході збив 11-річну дівчинку. Наразі вона перебуває в тяжкому стані. Акція на підтримку Олега Сенцова зібрала на Майдані Незалежності більше сотні людей, до неї долучилися ряд громадських організацій, політичні діячі, політики та небайдужі кияни.
Також у випуску:
В аеропорту "Київ" застрягли тисячі українських туристів.
На Прикарпатті загорівся потяг з пасажирами.
Канада святкує свій 151-й день народження, по всій країні веселощі, паради та концерти.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі