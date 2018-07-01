Випуск новин за 17:00: Наїзд на дитину на Рівненщині. Акція на підтримку Сенцова

У випуску новин за 1 липня станом на 17:00 – у місті Сарни на Рівненщині п'яний водій просто на пішохідному переході збив 11-річну дівчинку. Наразі вона перебуває в тяжкому стані. Акція на підтримку Олега Сенцова зібрала на Майдані Незалежності більше сотні людей, до неї долучилися ряд громадських організацій, політичні діячі, політики та небайдужі кияни.

Також у випуску: В аеропорту "Київ" застрягли тисячі українських туристів. На Прикарпатті загорівся потяг з пасажирами. Канада святкує свій 151-й день народження, по всій країні веселощі, паради та концерти.