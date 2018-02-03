Випуск новин за 17:00: Негода на Волині. Гелікоптерна служба МВС

У випуску новин за 3 лютого станом на 17:00 – через сильну зливу і вітер на Волині 20 сіл залишилися без струму. Сильними поривами вітру порвало дроти і пошкодило опори. Міністерство внутрішніх справ планує створити власну гелікоптерну службу.

Також у випуску: Колишнього "заступника міністра спорту" окупованого Криму арештували на один місяць. Активісти вимагали знести православну каплицю біля Андріївського узвозу в Києві. Радник голови комітету Ради з протидії злочинності напідпитку влаштував бійку та потрапив у ДТП.