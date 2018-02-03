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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Негода на Волині. Гелікоптерна служба МВС

Випуск новин 17:45, сьогодні 81 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 лютого станом на 17:00 – через сильну зливу і вітер на Волині 20 сіл залишилися без струму. Сильними поривами вітру порвало дроти і пошкодило опори. Міністерство внутрішніх справ планує створити власну гелікоптерну службу.

Також у випуску:

Колишнього "заступника міністра спорту" окупованого Криму арештували на один місяць.

Активісти вимагали знести православну каплицю біля Андріївського узвозу в Києві.

Радник голови комітету Ради з протидії злочинності напідпитку влаштував бійку та потрапив у ДТП.

Теги: Випуск новин Новини Криму Анексія Криму Міністерство внутрішніх справ Аварії та ДТП Луцьк
Джерело: 24 Канал
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